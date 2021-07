Analdex pide suspender garantías aduaneras mientras resuelven lío con aseguradoras

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) expidió la Resolución 055 del 9 de julio de 2021, que amplía los tipos de garantías aduaneras de comercio exterior, uno de los requisitos de las empresas de comercio exterior para desarrollar sus importaciones y exportaciones.

Pues bien, esta normativa precisa procedimientos, trámites y requisitos de estas garantías, sin embargo, los actores del sector no la han recibido bien porque consideran que no facilita las operaciones, sino que genera todo lo contrario.

En contexto: Los problemas que ponen en jaque los negocios de los importadores del país

Javier Díaz, presidente de Analdex, indicó que "la DIAN emitió un concepto unificado en materia de garantías y las aseguradoras dijeron que les estaban cambiando las reglas de juego. Por eso no se volvieron a expedir pólizas".

Y continuó explicando: "En esas discrepancias, los que estamos pagando el pato somos los usuarios de comercio exterior que no conseguimos las pólizas. Le dijimos que amplíen las pólizas, que no solo sean de las aseguradoras (...) las compañías no expiden las pólizas y las empresas que logran conseguirlas pues están pagando mucho más, antes pagaban por una póliza $15 millones y se encarecen a más de $100 millones".

Así mismo, resaltó que se están encareciendo las operaciones y entorpeciendo el comercio exterior y por ello manifestó que "le pedimos a la DIAN que suspenda esas garantías, mientras arreglan el problema".

Frente a estos reparos, Ingrid Díaz, directora de Aduanas de la DIAN, mencionó que "dentro de la Resolución establecimos una garantía que se obtiene de una forma sencilla, que son las fianzas. Por primera vez se consagra el afianzamiento como una forma de garantizar las obligaciones aduaneras. Son empresas vigiladas por la Supersociedades, a las que nosotros exigimos un patrimonio mínimo".

Y destacó que, en relación con la petición de suspender las garantías, "no podríamos porque se comprometería la seguridad fiscal del Estado".