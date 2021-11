Comerciantes proponen reformar el sistema de negociación del salario mínimo

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes - Fenalco-, Jaime Alberto Cabal, propuso reformar a fondo el sistema de negociación para definir el salario mínimo porque según él, siempre asisten a una “corrida de toros”, que es la concertación laboral, donde el Gobierno espera a que los empresarios propongan y que los trabajadores a través de las centrales obreras avalen.

Por tanto, advierte que el gremio de los empresarios siempre resulta como el “malo”, pues quieren “una economía sana que pueda garantizar la productividad y competitividad de las empresas y los salarios. Recordemos que entre más altos sean los costos laborales más difícil es generar puestos de trabajo”.

No obstante, advirtió que “los trabajadores tienen la idea de que si el salario no es alto, no hay capacidad de consumo (...) y el Gobierno se queda como un espectador sentado. Es decir, se tiene que reformar el sistema de negociación o de ajuste salarial”, sentenció.

Además, propuso pasar de ​​“un salario mínimo a un salario base que sea ajustable a las distintas regiones de acuerdo con sus capacidades y su generación del Producto Interno Bruto (PIB). No tiene sentido el mismo salario para la gente en Bogotá y para los del Amazonas o la Orinoquia, son totalmente diferentes”.

Eso sí, dice que el Gobierno Nacional es el que debe liderar esta reforma del sistema de negociación o de ajuste salarial.