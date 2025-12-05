El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Las mujeres sufren más de la tiroides que los hombres? Endocrinólogo explicó

Leonardo Rojas, internista endocrinólogo, habló en los micrófonos de Salud y Algo Más este viernes, 5 de diciembre, sobre qué es el cáncer de tiroides.

Una de las dudas más frecuentes en salud se centra en la alta prevalencia de las enfermedades tiroideas en mujeres, según Rojas, esto es cierto.

El especialista, explicó que esta tendencia se debe a que las enfermedades autoinmunes, como la tiroiditis de Hashimoto (una inflamación crónica de la tiroides), son mucho más comunes en el sexo femenino, incluso desde edades tempranas.

A pesar de que el cáncer de tiroides es muy común y afecta predominantemente a las mujeres, la buena noticia es que, al ser detectado a tiempo, presenta un pronóstico muy favorable. No obstante, Rojas advirtió que en los hombres, aunque menos frecuente, el cáncer de tiroides puede manifestarse con un comportamiento más agresivo.

Causas del cáncer de tiroides

La manifestación más habitual del cáncer es la aparición de un nódulo tiroideo (una masa dentro de la glándula), aunque cabe aclarar que la gran mayoría de estos nódulos suelen ser benignos.

Además, el endocrinólogo señaló que la tiroiditis de Hashimoto, al ser una inflamación crónica, se asocia ligeramente a la aparición del cáncer papilar, que es el tipo más frecuente de cáncer de tiroides.

Síntomas principales de sospecha

Aunque muchos nódulos son descubiertos accidentalmente durante exámenes de rutina, es importante prestar atención a las siguientes señales:

Presencia de un nódulo o masa en la glándula tiroides.

Aparición de masas en los ganglios cervicales (a los lados del cuello).

Pérdida de la voz (disfonía) o dolor en la zona.

Escuche la entrevista completa:

