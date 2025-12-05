Los ejercicios que podrían ocasionarle incontinencia urinaria: ginecólogo explicó cómo hacerlos

En los micrófonos de Salud y Algo Más, el ginecólogo German González, quien también se destaca como un experto en estética íntima y sexología, conversó con el programa sobre algunos ejercicios que desconocemos cómo hacer y que podrían estar afectando o provocando la incontinencia urinaria.

La incontinencia urinaria en algunos casos ocurre debido al debilitamiento de los músculos del suelo pélvico que, debido a ciertos ejercicios, algunas personas pueden llegar a empeorar está condición o empezar a padecerla.

De acuerdo con el doctor González, los ejercicios o deportes que podrían identificar que uno tiene esta condición y que suelen estar más relacionados, son el “crossfit, el running, el jumping, todo lo que tenga que ver con peso muerto, algo del hip thrust, pero sobre todo la sentadilla”, explicó González.

Sin embargo, esto ocurre no por el ejercicio en sí, sino más por el cómo se hace el ejercicio, siendo la respiración un factor muy importante a tomar en cuenta.

El doctor González señaló que la mejor manera de hacer estos ejercicios, se hace mediante la activación del ‘core’, que se trata del “uso del diafragma, los abdominales altos y bajos, el piso pélvico, los glúteos y los músculos lumbares”, comentó el profesional.

Para ello, es importante que antes de empezar a realizar ejercicios con peso, hagamos “pilates, activación de core, yoga y todo lo que tenga que ver la musculatura interna”, añadió German González.

Para conocer cómo hacer estos ejercicios sin llegar a ocasionar o afectar está condición, escuche las recomendaciones del doctor González en la entrevista completa.

