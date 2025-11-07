¿Cuáles son las causas de los escapes de orina? Especialista dio detalles

Daniela Zapata, pionera en fisioterapia pélvica, estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más este viernes, 7 de noviembre, para hablar sobre el escape de orina en mujeres

La especialista explicó que los escapes de orina cuando se levanta de una silla, corre, camina puede indicar un problema de piso pélvico.

La mayor recomendación de la fisioterapeuta es que si está teniendo escapes en cualquier situación, lo más importante es consultar con especialistas, a partir de esto se puede determinar cuáles son las causas y el tratamiento para este problema. También comentó que las mujeres son más propensas a sufrir problemas de piso pélvico.

Causas de la pérdida involuntaria de orina

Problemas en la vejiga

Problemas en la uretra

Problemas de control urinario

Si se trata de problemas la vejiga es necesario ver a un urólogo, si se habla de problemas en la uretra y de control urinario la recomendación de la especialista es de ir a consulta con un fisioterapeuta pélvico, para saber si los músculos del piso pélvico están funcionando de forma correcta.

Estos son algunos tips de la especialista para evitar el escape de orina

No aguantar las ganas de orinar

las ganas de orinar Ir al baño cada dos o tres horas

Sentarse en el baño por completo

por completo Nunca cortar la orina , empeora la incontinencia

, empeora la incontinencia Cuidar la postura en el baño

Dejar salir los estornudo y la tos completamente

Zapata remarcó que lo ideal es que hombres y mujeres se puedan sentar para orinar, pues de esta manera se relajan los músculos.

Escuche la entrevista completa:

