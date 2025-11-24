¿Cuáles son los principales síntomas del Lupus? Reumatólogo explicó
Experto explicó las claves para identificar el lupus, una enfermedad crónica y autoinmune.
Daniel Fernández Ávila, médico especialista en medicina interna y reumatología, habló en los micrófonos de Salud y Algo Más este lunes, 24 de noviembre, sobre el Lupus.
El especialista explicó que el lupus es una enfermedad autoinmune donde las células de defensa de la persona se confunden y se atacan a sí mismas, causando diversas afectaciones en el organismo.
Aunque la causa exacta de esta enfermedad es desconocida, según el doctor, se sabe que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, por cada nueve mujeres que lo sufren hay un hombre que lo padece.
Clasificación del Lupus
La clasificación médica divide la enfermedad en dos categorías principales:
- Lupus Eritematoso Sistémico (LES): es el más grave, pues puede afectar cualquier órgano o tejido, incluyendo pulmones, corazón o riñones, además de la piel.
- Lupus Cutáneo: se manifiesta únicamente en la piel y generalmente no presenta afectaciones en otros órganos.
Síntomas del Lupus
Estas son las manifestaciones más frecuentes según el reumatólogo:
- Dolor articular: un dolor inflamatorio, intenso en las mañanas y que se asocia a la hinchazón, principalmente en manos y muñecas.
- Caída de pelo: una pérdida de cabello abundante y notoria, sobre todo en mujeres.
- Fotosensibilidad: la piel se quema con mucha facilidad ante una exposición mínima a la luz solar.
Tratamiento
Fernández subrayó que el lupus es una enfermedad crónica que no se cura, por lo que requiere un tratamiento indefinido y un seguimiento continuo por parte de un reumatólogo.
El manejo se ajusta con el tiempo para prevenir crisis o recaídas, ante cualquier síntoma inusual o brote en la piel, la recomendación principal es buscar una valoración médica.
