¿Cuáles son los principales síntomas del Lupus? Reumatólogo explicó

Experto explicó las claves para identificar el lupus, una enfermedad crónica y autoinmune.

Aury Lamadrid

Daniel Fernández Ávila, médico especialista en medicina interna y reumatología, habló en los micrófonos de Salud y Algo Más este lunes, 24 de noviembre, sobre el Lupus.

El especialista explicó que el lupus es una enfermedad autoinmune donde las células de defensa de la persona se confunden y se atacan a sí mismas, causando diversas afectaciones en el organismo.

Aunque la causa exacta de esta enfermedad es desconocida, según el doctor, se sabe que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, por cada nueve mujeres que lo sufren hay un hombre que lo padece.

Clasificación del Lupus

La clasificación médica divide la enfermedad en dos categorías principales:

  • Lupus Eritematoso Sistémico (LES): es el más grave, pues puede afectar cualquier órgano o tejido, incluyendo pulmones, corazón o riñones, además de la piel.
  • Lupus Cutáneo: se manifiesta únicamente en la piel y generalmente no presenta afectaciones en otros órganos.

Síntomas del Lupus

Estas son las manifestaciones más frecuentes según el reumatólogo:

  • Dolor articular: un dolor inflamatorio, intenso en las mañanas y que se asocia a la hinchazón, principalmente en manos y muñecas.
  • Caída de pelo: una pérdida de cabello abundante y notoria, sobre todo en mujeres.
  • Fotosensibilidad: la piel se quema con mucha facilidad ante una exposición mínima a la luz solar.

Tratamiento

Fernández subrayó que el lupus es una enfermedad crónica que no se cura, por lo que requiere un tratamiento indefinido y un seguimiento continuo por parte de un reumatólogo.

El manejo se ajusta con el tiempo para prevenir crisis o recaídas, ante cualquier síntoma inusual o brote en la piel, la recomendación principal es buscar una valoración médica.

