Estos son los factores de riesgo que pueden generar cáncer testicular, según especialista

El urólogo y oncólogo del centro médico Imbanaco en Cali, Carlos Morales Zota, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más este martes, 18 de noviembre, para hablar sobre el cáncer de testículo.

De acuerdo con Zota, el cáncer de testículo afecta de manera principal a la población entre los 15 y los 45 años. Aunque solo representa una baja proporción de los cánceres de órgano sólido (1 o 2%), es fundamental conocer sus causas, ya que la detección temprana garantiza un pronóstico de curación muy positivo, siendo considerado uno de los cinco cánceres más curables a nivel mundial.

Morales, enfatizó que la prevención se basa en la identificación de varios factores de riesgo establecidos.

Factores de riesgo

Por otra parte, el oncólogo comentó que estos son algunos de los antecedentes que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar este tipo de cáncer son:

Haber tenido testículo no descendido al nacer.

Contar con historia familiar de cáncer de testículo en familiares de primer grado, como padres o hermanos.

en familiares de primer grado, como padres o hermanos. Haber tenido previamente cáncer en un testículo , lo cual incrementa el riesgo de desarrollarlo en el testículo contrario hasta ocho veces.

, lo cual incrementa el riesgo de desarrollarlo en el testículo contrario hasta ocho veces. La obesidad es señalada como un factor que puede incrementar el riesgo de diversos cánceres urológicos.

Es importante notar que el haber sufrido traumas o golpes en la zona testicular no se ha catalogado como un factor de riesgo para esta enfermedad.

¿Cómo se diagnostica?

El síntoma más frecuente es la presencia de un bulto o hinchazón en el testículo, que en la mayoría de los casos no provoca dolor.

El especialista recomendó el autoexamen testicular para que los hombres aprendan a identificar lo que es normal y detecten cualquier aspecto diferente.

El diagnóstico se confirma mediante un examen físico y el uso de imágenes médicas.

