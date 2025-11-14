El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿En qué casos son preocupantes las hemorragias? Experto habla sobre las causas

En diálogo con Salud y Algo Más, el médico internista hematólogo Leonardo Bautista habló acerca de los problemas de la sangre relacionados con la tendencia anormal al sangrado.

Es preciso señalar que las hemorragias pueden ser externas –cuando la sangre sale del cuerpo a través de una herida o abertura en la piel– o internas –cuando se acumula en tejidos o cavidades internas del cuerpo–.

Un tercer tipo de hemorragias son las gastrointestinales, en las que la persona pierde sangre a través del tracto digestivo.

¿En qué casos son preocupantes las hemorragias?

Sobre aquellos casos en los que una hemorragia se considera preocupante, pues en algunos casos incluso puede comprometer la vida de una persona, el médico explicó que, siempre que existe un trauma, es necesario analizar su magnitud.

“Si uno tiene sangrados en cavidades como el sistema nervioso central, el retroperitoneal –detrás de nuestros intestinos– o en cavidades articulares como la rodilla, la cadera, los codos o el tobillo, estos son sitios que normalmente no deberían sangrar”, resumió.

Por eso, advirtió que, con traumas de mediano a alto impacto, estas zonas pueden tener una tendencia anormal al sangrado.

Además, explicó que los hematólogos suelen clasificar estos síntomas de sangrado en dos: “Manifestaciones hemorrágicas que se ubican en piel o en mucosas para hablar de problemas particularmente de plaquetas; o sangrados que se ubican a nivel de cavidades como por ejemplo sangrados musculares o articulares para hablar de problemas como condiciones deficitarias de la coagulación, particularmente la hemofilia”.

Escuche esta entrevista en Salud y Algo Más:

