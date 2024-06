Sangrado nasal: Factores que la producen, tratamientos y medicamentos

Seguramente en muchas ocasiones hemos sufrido de un sangrado nasal que puede alarmarnos, sin embargo, según Daniela González, otorrinolaringóloga, reveló para Salud y Algo Más de W Radio, que este sangrado suele tener relación con distintos factores que no son de alto riesgo.

“Es importante resaltar que la nariz tiene una circulación abundante y la sangre es escandalosa, pero comúnmente se relaciona a diversos factores”, dijo la doctora.

Factores que pueden producir el sangrado nasal

Costra de moco muy cerca

Infección en la mucosa nasal

El hurgarse la nariz puede generar un trauma que hace que los vasos seas más susceptibles

No obstante, la especialista subraya que la gran mayoría de estos sangrados ceden espontáneamente. De no ser así, deberá practicarse la cauterización, que “va a favorecer y va a ayudar a que el vaso no esté tan superficial para el daño”.

Tratamientos y medicamentos

Antes de tener que someterse a la cauterización, a nivel médico se busca mejorar la piel de la nariz, enfocándose en que siempre esté húmeda.

Esto, se realiza a través de lavados nasales o con la aplicación de ungüentos como vaselina o antibióticos.

Asimismo, Daniela González, menciona que para que la mucosa nasal siempre esté hidratada, se pueden utilizar lubricantes íntimos.

Lavados nasales: ¿son peligrosos?

De acuerdo con lo dicho por la doctora, “los lavados nasales, en personas que tienen sangrados frecuentes, va a ayudar a la higiene de la mucosa, entonces no va a ser peligroso”.

Sin embargo, “deber ser realizado en diagonal, a presión no muy bajita pero tampoco muy fuerte porque pueden empezar a molestar los oídos”.

Finalmente, la doctora compartió que una vez se tenga el sangrado nasal, es muy importante hacer presión en la punta nasal y hacer medidas de 5 a 15 minutos, tiempo en el que normalmente debería parar la sangre. En caso contrario, es recomendable acudir al centro de los sentidos o al centro de urgencias para entrar a revisar.