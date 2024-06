Experta reveló cuatro factores importantes para el sueño infantil: comida, horarios y más

Denisse Lafaurie, experta en sueño infantil, habló para Salud Y Algo Más de W Radio sobre el manejo del sueño en los niños, que para muchos padres puede convertirse en un verdadero reto al no saber cómo organizar su tiempo y al tener que levantarse varias veces en la noche.

De acuerdo con Lafaurie, el sueño y el descanso es una de las cosas más importantes para el ser humano, pues si bien el cuerpo puede aguantar varias horas, también es necesario un tiempo de relajo total en el que volvamos a tener energías.

Así mismo pasa para los niños, pues el no dormir afecta todos los procesos metabólicos, es decir que “el niño que no duerme bien es un niño que no está regulado”.

De este modo, según la experta, estaríamos frente a un niño que todo el tiempo está enojado y que se le estaría “faltando al proceso de aprendizaje”.

Factores para un buen sueño

La experta reveló cuatro factores para tener en cuenta a la hora de llevar a su hijo a dormir.

Alimentación: Tiene que comer bien para sentirse zaceado y no estar interrumpiendo el sueño por hambre.

Entorno: Revisar qué tan oscuro y qué tan agradable es el lugar en el que va a dormir.

Hábito: Identificar y tener en cuenta cómo se va a dormir, es decir, si se duerme en brazos, podría experimentar un microdespertar cada rato y eso no lo dejará descansar.

Consistencia: La forma en la que estoy respondiendo en la noche cada vez que se despierte, es la forma en la que le estoy mostrando que debe volverse a dormir.

Por otro lado, es de destacar que los bebés, en los primeros meses deben dormir aproximadamente 18 horas.

Al año, ya pueden dormir 11 horas horas en la noche y 3 horas en el día.

Entre los 3 o 4 años ya van tomando una rutina más normal de sueño en la que puede ser de 8 a 10 horas.

Siendo así, Lafaurie recomendó que la comida en la noche, se les dé dos horas antes de su horario de descanso. “Hay que darles algo que les llene la barriga para evitar que se estén levantando”.