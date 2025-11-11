¿Que los hombres expresen sus sentimientos es señal de debilidad? Especialista explicó
Las expectativas tradicionales obligan al hombre a ser fuerte, protector, a ‘mantener la casa’, y le niegan el derecho a la expresión emocional
Imagen de referencia. Foto: Getty Images
Jeffrey González, médico psiquiatra, estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más este martes, 11 de noviembre, para hablar sobre la salud mental de los hombres.
El experto explicó que el ver la vulnerabilidad masculina como una debilidad es un pensamiento atrasado y que las afectaciones psicológicas en los hombres a menudo son consecuencia de masculinidades culturalmente impuestas y antiquísimas.
Estas expectativas tradicionales obligan al hombre a ser fuerte, protector, a ‘mantener la casa’, y le niegan el derecho a la expresión emocional, bajo el riesgo de ser tildado de débil o de cuestionar su identidad.
Llorar como forma de liberar los sentimientos
Contrario a la creencia popular, un hombre que llora o se permite expresar su tristeza está gestionando de manera saludable su emocionalidad. González enfatizó que esta liberación es crucial, pues el desahogo emocional:
- Previene el consumo de alcohol
- Reduce la impulsividad y la agresión
- Disminuye el malestar y la grosería en el entorno familiar
Esta visión cultural de ‘hombre fuerte’ tiene una función que ya no se adapta a la sociedad actual, lo que demanda una reinvención de la masculinidad. El especialista destacó que el reto está en generar ‘nuevas masculinidades’ donde se permita hablar, conectar y ser resiliente. Para lograrlo, el cambio debe ser individual, impactando al hablar de lo que se siente en casa y en el trabajo.
Asimismo, las mujeres como pareja tienen un papel importante al fomentar la empatía y la lectura del lenguaje no verbal, reconociendo que los hombres también se deprimen o entristecen.
El especialista invitó a los hombres a buscar terapia y diálogo para reducir problemas y fomentar el entendimiento.
Escuche la entrevista en vivo:
Escuche W Radio en vivo:
