Hipersexualidad: ¿Un deseo incontrolable o un trastorno psiquiátrico? Experto dio detalles

Germán González, ginecólogo y experto en estética íntima y sexología, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar de hipersexualidad y su diferencia de la adicción al sexo.

Esta adicción puede alterar significativamente la vida de una persona, priorizando la satisfacción de la adicción por encima de las relaciones personales y laborales.

Por otro lado, la hipersexualidad implica un control muy difícil sobre los estímulos excitantes. A menudo, está asociada a trastornos endocrinos, hormonales o psiquiátricos subyacentes, como el trastorno bipolar.

¿Quiénes son más propensos a la hipersexualidad?

Contrario a lo que la gente puede pensar, el Doctor González reveló que, según estudios, son más las mujeres que los hombres quienes manifiestan esta condición. Sin embargo, debido a normas sociales, principios, valores, ética y moralidad, las mujeres tienden a expresarlo menos y, por lo tanto, se ven menos en consulta. Los hombres, por su parte, pueden manifestar un deseo sexual incrementado y de hipersexualidad con mayor frecuencia.

El doctor González también abordó la ninfomanía en mujeres y la satiriasis en hombres, términos que, aunque usualmente se usan para describir un deseo sexual intenso, en realidad representan una tragedia. En estos casos, la persona busca repetidamente el sexo, no para obtener placer, sino para intentar controlar un ímpetu interno.

¿Cuándo buscar ayuda?

El Doctor González enfatizó la importancia de consultar a un profesional si la adicción al sexo o la hipersexualidad están afectando la calidad de vida.

Si el sexo se convierte en una obsesión que interfiere con las relaciones, el trabajo y el bienestar general, es crucial buscar ayuda.

Escuche la entrevista completa aquí:

