¿Cómo saber si un niño tiene depresión? Estos son algunos síntomas según psiquiatra
El médico psiquiatra Germán Casas estuvo en Salud y Algo más para explicar la depresión infantil.
Imagen de referencia. Getty Images.
Este lunes, 27 de octubre, el doctor Germán Casas pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar de la ansiedad y depresión infantil.
¿Cómo saber si un niño o adolescente tiene depresión?
De acuerdo con el experto, lo primero que se debe comprender es que los niños y adolescentes sí se deprimen. La mayoría de las personas piensan que como la infancia y la adolescencia son divertidas o no tienen grandes “problemas” no le pasa nada.
“Hay que creerles a los niños, es lo primero y primordial”, aseguró.
El médico psiquiatra afirmó que la depresión y ansiedad infantil es distinta a la que se presenta en los adultos, para el doctor algunos de signos de alerta son:
- Cambio en el comportamiento
- Cambios repentinos en los gustos
- Son vuelven evasivos o temerosos
Según comentó casas, un niño que de un día para otro deja de disfrutar las cosas que antes sí disfrutaba es preocupante. Asimismo, dio el consejo de preguntarle a los hijos.
“Una sola pregunta puede salvar vidas”, afirmó.
¿Qué lloren mucho es un signo de depresión?
Por otra parte, el especialista mencionó que cuando un niño o niña llora es normal, “yo me preocuparía si no llora o cuando no tiene ninguna reacción, incluso ante situaciones dramáticas, estos niños son a los que más hay que prestarles atención”.
“Que un niño llore es sano, con eso ellos expresan un sentimiento, puede ser incluso un espacio para enseñanza”, sentenció.
Escuche la entrevista completa:
