¿Cómo saber si un niño tiene depresión? Estos son algunos síntomas según psiquiatra

Este lunes, 27 de octubre, el doctor Germán Casas pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar de la ansiedad y depresión infantil.

¿Cómo saber si un niño o adolescente tiene depresión?

De acuerdo con el experto, lo primero que se debe comprender es que los niños y adolescentes sí se deprimen. La mayoría de las personas piensan que como la infancia y la adolescencia son divertidas o no tienen grandes “problemas” no le pasa nada.

“Hay que creerles a los niños, es lo primero y primordial”, aseguró.

El médico psiquiatra afirmó que la depresión y ansiedad infantil es distinta a la que se presenta en los adultos, para el doctor algunos de signos de alerta son:

Cambio en el comportamiento

Cambios repentinos en los gustos

Son vuelven evasivos o temerosos

Según comentó casas, un niño que de un día para otro deja de disfrutar las cosas que antes sí disfrutaba es preocupante. Asimismo, dio el consejo de preguntarle a los hijos.

“Una sola pregunta puede salvar vidas”, afirmó.

¿Qué lloren mucho es un signo de depresión?

Por otra parte, el especialista mencionó que cuando un niño o niña llora es normal, “yo me preocuparía si no llora o cuando no tiene ninguna reacción, incluso ante situaciones dramáticas, estos niños son a los que más hay que prestarles atención”.

“Que un niño llore es sano, con eso ellos expresan un sentimiento, puede ser incluso un espacio para enseñanza”, sentenció.

