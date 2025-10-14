El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Es sano que un hombre no demuestre sus sentimientos? Experta aclaró dudas sobre la masculinidad

Este martes, 14 de octubre, la sexóloga y terapeuta de parejas, Ana Kary Daza Socarrás, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para explicar como la presión de la masculinidad afecta la salud mental de los hombres.

La sexóloga inicialmente dio a conocer un concepto en el que se desarrollan diferentes temáticas relacionadas con la masculinidad: la machoesfera

¿Qué es la machoesfera?

De acuerdo con Daza, la machoesfera es un ecosistema que nace a partir de las redes sociales y consiste en hablar sobre la masculinidad mediante plataformas virtuales, en su mayoría pódcast o foros.

Asimismo, explica que este ecosistema nació con la idea de que los hombres encuentren un lugar en donde expresarse; sin embargo, debido a los ideales de masculinidad establecidos por la sociedad históricamente, los hombres adaptaron estos lugares para seguir buscando la construcción de esa masculinidad.

No obstante, la experta manifestó que en este ecosistema se pueden encontrar círculos de autoayuda positivos.

¿Como cambiar el paradigma de la masculinidad?

Por otra parte, la especialista aseguró que lo primero que se debe hacer es crear conciencia social mediante la educación.

De acuerdo con la doctora, dentro de los conceptos que se deben enseñar están:

Aceptar la vulnerabilidad

La intimidad no es un examen

No reprimir emociones

Autoaceptarse y valorarse más allá de su desempeño.

“Es un momento de que los hombres busquen ayuda, las estadísticas mencionan que los hombres son los que más cometen suicidio”, concluyó.

Escuche la entrevista completa: