¿Cuándo es necesario que se realice una colonoscopia? Experto dio detalles

Juan Manuel Troncoso, cirujano colopróctologo, habló en los micrófonos de Salud y Algo Más, este jueves, 13 de noviembre, para referirse a las colonoscopias

Troncoso explicó que los protocolos han cambiado, si una persona no tiene síntomas ni antecedentes familiares, debe realizarse la primera colonoscopia a los 45 años, anteriormente era a los 60 años.

Si existe historia de cáncer en la familia cercana, el especialista se debe iniciar hacer desde los 30 años. Encontrar un cáncer significa, haber llegado tarde .

El experto enfatizó que el cáncer de colon se está manifestando cada vez más en personas jóvenes, incluso sin historial familiar.

Estos son los síntomas por los cuales debe realizarse una colonoscopia

Si se presentan estos signos, el procedimiento debe ser realizado sin excusa:

Sangrado por el ano: es una indicación absoluta, sin importar si la persona tiene 8 o 80 años.

es una indicación absoluta, sin importar si la persona tiene 8 o 80 años. Cambios en los hábitos intestinales : pasar de ir al baño diariamente a hacerlo cada cinco u ocho días.

: pasar de ir al baño diariamente a hacerlo cada cinco u ocho días. Molestias digestivas: distensión abdominal o diarrea que no mejora después de quince días.

distensión abdominal o diarrea que no mejora después de quince días. Estreñimiento: especialmente si se siente insatisfecho después de ir al baño, lo que puede requerir una valoración más a fondo.

¿Cómo se debe preparar para una colonoscopia?

Aunque la preparación es incómoda, pues requiere ingerir un mínimo de dos litros de una solución específica (como polietilenglicol), el procedimiento se realiza bajo sedación total, asegurando que el paciente no sienta nada y pueda irse a casa a los 15 o 20 minutos de despertar.

¿Los laxantes son peligrosos?

Troncoso aconseja evitar el consumo de laxantes sin fórmula médica, ya que no todos los tipos de estreñimiento son iguales. Particularmente el uso de laxantes irritantes , pues pueden provocar tolerancia, obligando a aumentar las dosis con el tiempo, hasta que dejan de ser efectivos.

La colonoscopia permite diagnosticar, además del cáncer y los pólipos, enfermedades como la colitis, divertículos o enfermedades inflamatorias intestinales, este examen es una herramienta diagnóstica fundamental.

Escuche la entrevista completa:

