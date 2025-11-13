Salud y algo másSalud y algo más

¿Qué puede causar una mala salud cardiovascular en los jóvenes? Médico dio detalles

En los micrófonos de Salud y Algo Más habló el doctor Juan José Márquez, médico internista, y explicó algunos de los factores de riesgo.

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Este jueves, 13 de noviembre, habló en los micrófonos de Salud y Algo Más el médico internista Juan José Márquez, para referirse a la importancia de la salud cardiovascular en los jóvenes.

El doctor Márquez inició su intervención explicando algunas de las causas en los jóvenes que generan una mala salud cardiovascular.

Si uno tiene una mala calidad de colesterol desde las etapas tempranas, uno tendrá una salud vascular muy mala. Eso hará que la persona desencadene enfermedades metabólicas más rápido

Otra de las causas, según dijo, son los “hábitos alimentarios, tienen mucho que ver. Por ejemplo, el incremento de ultraprocesados y concentraciones de azúcares”.

Finalmente, hizo mención de que “el sedentarismo también es otra causa”.

De otro lado, el experto se refirió a algunos factores de riesgo y alertó por el consumo en exceso de las bebidas energéticas. “Hay jóvenes que toman hasta 4 o cinco cuando tienen exámenes, o los mezclan en fiestas con licor como si fuera un coctel”, comentó.

“El llamado es a la regulación, evitar ultraprocesados”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación:

