¿Cómo identificar si los niños padecen una enfermedad hepática? Médico explicó los síntomas

Imagen de referencia de examen de hígado a un niño. / Ivan-balvan

En diálogo con Salud y Algo Más, Felipe Ordóñez Guerrero, líder médico de gastroenterología pediátrica de La Cardio, habló en Salud y Algo Más sobre las enfermedades hepáticas en los niños que, a menudo, tienen síntomas inespecíficos en sus etapas iniciales.

En primer lugar, el médico explicó que las enfermedades hepáticas son aquellas que “tienen una afectación a nivel del hígado”.

Estas enfermedades pueden manifestarse por dos razones: “Bien sea porque tengan un hígado que nació con una enfermedad que va progresando o porque son enfermedades que pueden desarrollarse durante su crecimiento y que afectan a este órgano”.

¿Cómo identificar si los niños padecen una enfermedad hepática?

El médico Felipe Ordóñez explicó que existen varios síntomas que podrían revelar si los niños padecen una enfermedad hepática.

El principal síntoma son los ojos amarillos, pues para una mamá o un papá es más fácil darse cuenta de esta señal.

El doctor también describió otro tipo de síntomas: “Que la orina se ponga muy oscura, como un color Colombiana o Coca-Cola, o que las deposiciones estén blancas. Esas ya son características que pueden identificar fácilmente y acudir a la primera línea de atención que debería ser el pediatra, para seguir con el proceso”.

Otra de las características que existen es el sangrado digestivo: “Niños que vomitan sangre o como “cunchos de café”, deposiciones negras como con sangre oscura. Esas son manifestaciones de sangrado por algo que son varices a nivel del esófago, que son venas crecen y pueden romperse: están ubicadas entre la boca y el estómago, y generalmente están asociadas a problemas del hígado”.

También recomendó a los padres de familia tener en cuenta si el abdomen del niño “se encuentra grande, se siente lleno y está duro”, pues eso “seguramente nos está reflejando un crecimiento del bazo o del hígado”.

“Ya hay otras manifestaciones un poco más detalladas, que es cuando se hacen pruebas específicas en sangre que pueden mostrar alteraciones en las pruebas que van orientadas hacia la funcionabilidad y la integridad del hígado. Esos ya son exámenes médicos”, señaló.

Escuche aquí esta entrevista en Salud y Algo Más:

