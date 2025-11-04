Salud y algo másSalud y algo más

¿Hasta qué edad puede salir el acné? Dermatóloga explicó

La dermatóloga Angélica Guatibonza estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más para explicar las etapas del acné.

11:58

Imagen de referencia. Getty Images.

Este martes, 4 de noviembre, la médica dermatóloga Angélica Guatibonza pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar del acné en las diferentes etapas de la vida.

La especialista aseguró que a pesar de las creencias, el acné no tiene una edad en la que deja de aparecer, por el contrario, es algo que puede permanecer toda la vida.

“Es una de las enfermedades más comunes del mundo, si bien es más frecuente de los 12 a los 24 años, se puede presentar hasta después de los 40″

¿Hay alimentos que producen acné?

Por otra parte, Guatibonza explico que existen unos alimentos que producen más acné que otros.

  1. Leche y sus derivados.
  2. Carbohidratos.
  3. Dulces.

Además, la doctora aseguró que el estrés es una de las causas de acné más frecuente.

“En estos momentos todos tenemos estrés”, dijo.

Escuche la entrevista completa:

11:58

