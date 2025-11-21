Estos son 5 tips para desinflamar el cuerpo según especialista

Pilar Restrepo, médica funcional habló en los micrófonos de Salud y Algo Más este viernes, 21 de noviembre, sobre su nuevo libro ‘¿Estás inflamad@?’.

La inflamación crónica ha sido un tema central en la conversación sobre bienestar, al ser el punto de partida de diversas patologías. Según Restrepo, esta condición no se limita a la hinchazón visible, sino que es un fenómeno interno y silencioso.

La especialista explicó que esta se produce por una hiperestimulación continua del sistema inmune, impulsada por múltiples factores como la alimentación desbalanceada, estrés, exceso o falta de ejercicio, y un mal descanso.

La médica invitó a buscar la raíz de estos síntomas, ya que la fatiga, el dolor articular o los problemas digestivos, si bien pueden ser frecuentes, no deben normalizarse y son indicadores de una pérdida de resistencia del sistema inmune.

Estos son 5 tips para desinflamarse

Para prevenir la inflamación o revertir la inflamación, la doctora aconsejó enfocarse en la mejorar de la parte inmunológica:

Sueño reparador: un mínimo de seis a siete horas de descanso reparador. Cafeína: limitar su consumo, idealmente hasta las 10:00 de la mañana . Actividad física balanceada: actividad física diaria adecuada, evitando la inflamación causada por el sobreentrenamiento. Dieta: seguir una dieta anti inflamatoria recomendada por la especialista en su libro por el periodo de 21 días. Cargas tóxicas: reducir la toxicidad ambiental y emocional, enfatizando la gestión del estrés.

¿Cómo se relaciona el sueño con la inflamación?

Según Restrepo, el sueño es un factor crucial para la salud, igual o más importante que el ejercicio y la dieta. Dormir mal aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedades como el Alzheimer.

Dieta anti inflamatoria

La especialista enfatizó en que la dieta es la herramienta inicial en el control de la inflamación, su objetivo es bajar el nivel inflamatorio y reemplazar alimentos procesados por opciones reales y de alto valor nutricional. Esto en función de reiniciar la tolerancia del sistema inmune y sanar la salud digestiva.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause Estos son 5 tips para desinflamar el cuerpo según especialista 07:07 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: