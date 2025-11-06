Estos son los hábitos que pueden ayudar a aumentar los niveles de dopamina, según especialista

Yeiccy Bonilla, psicóloga e instructora de yoga, estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más este jueves, 6 de noviembre, para hablar sobre el autocuidado dopamínico.

El autocuidado dopamínico es una estrategia para el bienestar mental respaldada por fundamentos científicos, la especialista señaló que en la actualidad, el ritmo de vida suele fomentar una dopamina instantánea, impulsada por la vida digital que se lleva actualmente que, aunque ofrece satisfacción inmediata, a largo plazo puede llegar a desatar picos de ansiedad así que se considera dopamina negativa.

Bonilla enfatizó en que el objetivo es transitar hacia una dopamina saludable, que se activa a través de hábitos conscientes y sostenibles, sin requerir grandes inversiones de tiempo, la clave es conectar con el momento presente.

Hábitos recomendados por la especialista

Registro emocional: al finalizar el día, escribir cómo transcurrió la jornada , definiéndola en tres palabras y planeando la meta del día siguiente, logrando descargar las emociones

al finalizar el día, , definiéndola en tres palabras y planeando la meta del día siguiente, logrando descargar las emociones Gestión del pensamiento: si surge un pensamiento preocupante, escribirlo permite al cerebro procesarlo mejor , recomendó tomar una pausa y respirar correctamente antes de reaccionar.

si surge un pensamiento preocupante, recomendó tomar una pausa y respirar correctamente antes de reaccionar. Movimiento consciente: incluir actividad física o yoga, incluso desde casa, y realizar cambios saludables en la alimentación que no sean bruscos.

incluir actividad física o yoga, incluso desde casa, y realizar cambios saludables en la alimentación que no sean bruscos. Introspección: el yoga y la meditación favorecen el autoconocimiento y permiten identificar qué situaciones o personas generan molestia, ayudando a poner límites y a gestionar mejor las emociones.

