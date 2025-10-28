Así es ‘Amor es’, el nuevo libro de Rodrigo Restrepo que habla de los tipos de amor
Rodrigo Restrepo, pasó por los micrófonos de Salud y Algo más y dio detalles de su libro.
Este martes, 28 de octubre, el escritor Rodrigo Restrepo pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar de su más reciente libro.
El autor explicó que el texto toca diferentes formas de amor, el científico, el de pareja, el perdón y el amor entendido como una experiencia espiritual.
Asimismo, Restrepo recalcó que el amor propio no debe confundirse con el egoísmo, puesto que, “el amor propio no deja de amar al otro; me ama a mí y ama al otro”
Por otra parte, para el autor, vivir “desde el amor” requiere práctica y una conciencia diaria.
“Si queremos vivir en el amor, necesitamos practicarlo en la vida cotidiana”, señaló.
El amor sin culpa ni odio
Finalmente, Rodrigo Restrepo advirtió que muchas personas tienen una idea distorsionada del amor y como esto puede llegar a generar sufrimiento, “tenemos confundida la experiencia del amor, por eso nos duele. El amor real es simple, tiene la capacidad de disolver las culpas”.
