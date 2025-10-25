Solteros Pop, el bar bogotano que convierte las citas románticas en un juego para encontrar pareja
En Bogotá existe un bar pensado para quienes buscan amor de una forma diferente. En W Fin de Semana, Angélica Bernal, socia del club, habló de las dinámicas y el funcionamiento del lugar.
Solteros Pop: el bar bogotano que convierte las citas en un juego
Angélica Bernal es una de las socias de Solteros Pop, un bar ubicado en Normandía, Bogotá, en donde los solteros pueden encontrar pareja entre dinámicas, juegos y “subastas” de solteros.
“Le ponemos el mejor postor sobre la mesa, nombramos sus cualidades y quien esté interesado puede ofertar desde una cerveza hasta una botella de aguardiente”, explicó Bernal.
En el lugar, los asistentes se registran previamente para equilibrar el número de hombres y mujeres, y participan en citas rápidas o “mensajes de cupido”.
Bernal concluyó con orgullo contando que ya ha tenido varios casos de éxito, incluso llegando a comprometerse.
