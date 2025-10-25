Solteros Pop, el bar bogotano que convierte las citas románticas en un juego para encontrar pareja

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Solteros Pop: el bar bogotano que convierte las citas en un juego

Angélica Bernal es una de las socias de Solteros Pop, un bar ubicado en Normandía, Bogotá, en donde los solteros pueden encontrar pareja entre dinámicas, juegos y “subastas” de solteros.

“Le ponemos el mejor postor sobre la mesa, nombramos sus cualidades y quien esté interesado puede ofertar desde una cerveza hasta una botella de aguardiente”, explicó Bernal.

En el lugar, los asistentes se registran previamente para equilibrar el número de hombres y mujeres, y participan en citas rápidas o “mensajes de cupido”.

Bernal concluyó con orgullo contando que ya ha tenido varios casos de éxito, incluso llegando a comprometerse.

Escuche la entrevista aquí:

Play/Pause Mostrar Opciones Solteros Pop: el bar bogotano que convierte las citas en un juego 10:00 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles Citas en bares. Foto. Getty Images.

Escuche W Radio en vivo aquí: