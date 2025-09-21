W Fin de SemanaW Fin de Semana

‘Lovebombing’ y ‘ghostin’, ¿qué significan? Psicóloga explicó cómo funcionan

Los nuevos términos son utilizados por los jóvenes para describir las dinámicas en las relaciones interpersonales.

Imagen de referancia. Foto: Getty Images

Aury Lamadrid

La psicóloga Victoria Almiroty estuvo en los micrófonos de W Fin de Semana para hablar sobre la nueva terminología del amor y su práctica.

Esta pionera en integrar enfoques clásicos y modernos explicó que muchos de los nuevos términos como ‘lovebombing’, ‘ghostin’, ‘agamia’, ‘neggin’ y ‘breadcrumbling’, son utilizados por los jóvenes para describir las dinámicas en las relaciones interpersonales.

La especialista contó que actualmente ha notado que los jóvenes tienen baja tolerancia a la falta, por lo que no se comprometen del todo, aunque las redes sociales y la era digital ayudan a conocer personas, actualmente hay una pandemia de soledad.

Estas son las definiciones que dio Almiroty de los diferentes términos:

  • Lovebombing: etapa inicial de conocerse en donde idealizan esa persona o situación donde creen que encontraron un todo, por lo que bombardean de seducción y emociones en muy poco tiempo agotando rápidamente el ciclo
  • Ghostin: es desaparecer por no tener la capacidad y la responsabilidad afectiva para poder comunicarse
  • Agamia: una persona que no necesita una pareja para sentirse completo se da a veces por estar cansado de estas dinámicas
  • Negging: cuando como forma de coqueteo se trata mal a la otra persona o se es despectivo.
  • Breadcrumbling: es español se le diría ‘migajero’ y se refiere a conformarse con una persona que da lo mínimo de forma intermitente, no tiene un interés concreto

La psicóloga mencionó que muchas veces esta indecisión se da por la idea del ‘match’ ideal, también conocido como la pareja perfecta, por lo que siempre se está convencido que siempre llegará alguien mejor y no se forma realmente una conexión, siempre se está buscando experiencias.

Escuche la entrevista aquí:

