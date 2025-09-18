¿Cuándo es el Día de Amor y Amistad en Colombia 2025? 10 regalos y planes económicos para sorprender

El Día de Amor y Amistad se ha destacado como una fecha en la que los enamorados se convierten en los protagonistas, siendo el día perfecto para conmemorar el sentimiento junto al ser amado en restaurantes, cines, fiestas, y en las calles de todo el país, siendo paisaje ver flores, globos, detalles y más regalos en cada esquina.

Eso sí, este día también se lleva a cabo la celebración de las buenas amistades, por medio de unos tragos, reuniones y salidas, dando cuenta de la fraternidad del uno por el otro, uno de los días más esperados para programar planes con parejas, amigos o familia.

Este año, se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre , teniendo en cuenta que en Colombia no se celebra en febrero como es común en otros países con San Valentín.

¿Por qué se celebra en septiembre y no en febrero?

Según explica la Alcaldía de Bogotá en su página web, este día se celebra en septiembre porque en el año 1969 los comerciantes pidieron el cambio de fecha por razones económicas, pues aseguraban que los colombianos a principio de año tienen bastantes gastos por el comienzo del año escolar, mientras que, en septiembre, al no haber más celebraciones tradicionales, se tendría más consumo.

Además, y según dice el Jamestown English Center en su página web, “otra de las razones que motivaron el traslado de la fecha fue el hecho de que en nuestro país, en septiembre, no había una celebración especial”, dijeron.

Dicen, además, que “el origen del día de Amor y Amistad en Colombia está directamente vinculado a la celebración de San Valentín”.

Lea también: ¿Cuáles son los países más felices en el amor? Top 10: Colombia es el primero a nivel mundial

¿Qué regalar de Amor y Amistad?

Algunas de las recomendaciones más destacadas para este Día de Amor y Amistad podrían ser:

Cena romántica

Un picnic.

Cine bajo las estrellas.

Pintar cerámicas.

Álbum de fotos con su historia.

Cartas para momentos especiales: “ábreme cuando…”

Accesorios con las iniciales.

Plantas.

Dulces y chocolates.

Desayuno sorpresa.

¿Quién fue San Valentín?

San Valentín fue un sacerdote que vivió en la antigua Roma, y durante el imperio de Claudio II, conocido también como ‘El Gótico’, además, se encargó de unir en matrimonio a todas las parejas que se lo pedían.

Aunque no hay una historia concreta sobre su existencia y su relación con el amor, los relatos más populares sobre Valentín indican que este casaba a los enamorados jóvenes a espaldas de Claudio II, quien durante su imperio decidió prohibir los matrimonios para poder formar soldados más decididos y valientes.

Claudio II, al enterarse de lo que Valentín hacía, lo encarceló y finalmente, ejecutarlo el 14 de febrero del año 270, sin embargo, en algunos relatos se indica que su muerte ocurrió en 273.

Más información: Tres consejos para parejas con dificultades, según la psiquiatría: cosas que dañan la relación