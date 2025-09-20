“La práctica del amor ha cambiado completamente”: Marta Susana sobre el Living Apart Together
La psicóloga contó que esta es una nueva practica en los matrimonios
“La práctica del amor ha cambiado completamente”: Marta Susana sobre Living Apart Together
Imagen de referencia. Foto: Getty Images
Marta Susana, psicóloga y conductora de talk shows, estuvo en los micrófonos de W fin de semana para hablar sobre Living Apart Together, la nueva dinámica de las parejas para mantener una relación estable.
La psicóloga contó que esta es una nueva practica en los matrimonios, el 30 % de las personas lo están prefiriendo y en china son el 50%. Se basa en cada uno tener sus finanzas, su casa, pero estar juntos “La práctica del amor ha cambiado completamente” fueron las palabras de Marta Susana.
Explica también que esta práctica debe ser completamente consensuada, en dónde se debe tener madurez, seguridad y amor propio, pues no es igual que tener una relación abierta.
Marta Susana, se dio a conocer por el programa Sal de Sol, reside en México hace más de 30 años y es una figura reconocida en el medio del espectáculo sobre todo en los reality Shows por su tiempo de trabajo en Televisa. Actualmente cuenta con un canal de YouTube propio llamado ‘Marta Susana psicoterapia’ y ejerce como psicóloga.
