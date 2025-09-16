Qué es el síndrome de Simón: estos son los rasgos de los hombres que tienen pánico al compromiso

El síndrome de Simón es un nuevo término en la psicología, popularizado por Enrique Rojas, que explica por qué a los hombres jóvenes les atemoriza el compromiso emocional, priorizando otros aspectos de su vida como la libertad, el trabajo y el materialismo.

¿Qué es el síndrome de Simón?

En una entrevista con La W, el catedrático de psiquiatría y director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid, Enrique Rojas, manifestó que el síndrome de Simón genera “pánico al compromiso” y es algo que no se ha evidenciado en las mujeres.

Incluso, comentó que esto suele aparecer en hombres mayores de 30 años. “Es un soltero que quiere cualquier cosa, menos comprometerse”.

Asimismo, comentó el experto que esto desencadena en que esos hombres no tengan estabilidad en sus relaciones amorosas, por lo que tienden a cambiar de pareja constantemente.

¿Cuáles son los rasgos de hombres con síndrome de Simón?

Como explicó Rojas, su acrónimo significa:

S oltero: suelen huirles a las relaciones serias y a generar vínculos emocionales con sus parejas.

oltero: suelen huirles a las relaciones serias y a generar vínculos emocionales con sus parejas. I nmaduro en lo afectivo: puede ser una persona madura en otros aspectos, pero no emocional.

nmaduro en lo afectivo: puede ser una persona madura en otros aspectos, pero no emocional. M aterialista: les genera más satisfacción los objetos de estatus que los vínculos emocionales.

aterialista: les genera más satisfacción los objetos de estatus que los vínculos emocionales. O bsesionado con el trabajo y el éxito: ven el éxito laboral como la validación ante la sociedad.

bsesionado con el trabajo y el éxito: ven el éxito laboral como la validación ante la sociedad. Narcisista: alta autoestima e imagen exagerada de sí mismos.

Además de sus siglas, los hombres con el síndrome de Simón tienen a priorizar la diversión, las salidas, el sexo, entre otras cosas.