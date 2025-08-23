Día de Amor y Amistad en Colombia 2025: fecha oficial en la que se celebra y significado

Las relaciones humanas, que van desde amistosas hasta de pareja, se caracterizan por lo que sería buscar un beneficio mutuo entre ambas personas.

Así, cada año aparecen fechas que se aprovechan para celebrar el amor entre las parejas y además, la amistad que hay entre cada ser humano.

Por ejemplo, San Valentín, que es más a nivel universal, y el día del Amor y la Amistad, que es algo un poco más a nivel Colombia.

Por esta razón, en W Radio le contamos lo que significa este día y el día oficial que se celebra.

¿Qué significa el día del Amor y la Amistad?

El Día de Amor y Amistad se ha destacado como una fecha en la que los enamorados se convierten en los protagonistas, siendo el día perfecto para conmemorar el sentimiento junto al ser amado en restaurantes, cines, fiestas, y en las calles de todo el país, siendo paisaje ver flores, globos, detalles y más regalos en cada esquina.

Eso sí, este día también se lleva a cabo la celebración de las buenas amistades, por medio de unos tragos, reuniones y salidas, dando cuenta de la fraternidad del uno por el otro, uno de los días más esperados para programar planes con parejas, amigos o familia.

Además, este día se celebra en septiembre porque, según dice la historia, en el año 1960, los comerciantes pidieron el cambio de fecha por razones económicas, pues aseguraban que los colombianos a principio de año tienen bastantes gastos por el comienzo del año escolar, mientras que, en septiembre,al no haber más celebraciones tradicionales,se tendría más consumo.

Según explica el Jamestown English Center en su página web, este día, a diferencia de otros países de Latinoamérica, se celebra el tercer sábado de septiembre.

“Otra de las razones que motivaron el traslado de la fecha fue el hecho de que en nuestro país, en septiembre no había una celebración especial”, dijeron.

Dicen, además, que “el origen del día de Amor y Amistad en Colombia está directamente vinculado a la celebración de San Valentín”.

¿Quién fue San Valentín?

San Valentín fue un sacerdote que vivió en la antigua Roma, y durante el imperio de Claudio II, conocido también como ‘El Gótico’, además, se encargó de unir en matrimonio a todas las parejas que se lo pedían.

Lea sobre el tema: ¿El Día del Amor y Amistad es festivo en Colombia?

Aunque no hay una historia concreta sobre su existencia y su relación con el amor, los relatos más populares sobre Valentín indican que este casaba a los enamorados jóvenes a espaldas de Claudio II, quien durante su imperio decidió prohibir los matrimonios para poder formar soldados más decididos y valientes.

Claudio II, al enterarse de lo que Valentín hacía, lo encarceló y finalmente, ejecutarlo el 14 de febrero del año 270, sin embargo, en algunos relatos se indica que su muerte ocurrió en 273.

¿Cuándo será el día del Amor y la Amistad en Colombia en 2025?

El día del Amor y la Amistad en Colombia está programado para el próximo sábado, 20 de septiembre que, como se explicó, es el tercer sábado de este mes.