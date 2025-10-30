¿Cómo evitar la monotonía en una relación? Sexólogo dio consejos

Este jueves, 30 de octubre, el Médico cirujano Fernando Rosero Mera, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar de la monotonía en las parejas y de cómo mejorar la relación.

De acuerdo con el doctor Rosero, la monotonía se acelera cuando las parejas dan por hechas las cosas, puesto que, lleva al aburrimiento, “poco a poco se va soltando la relación”.

¿Qué tener en cuenta para no caer en la monotonía?

Por otra parte, el también sexólogo aseguró que es necesario hablar permanentemente de lo que gusta y de lo que no.

“Se necesita una reevaluación contante, las personas no hacen esto y se dan por hechas las cosas, pero las personas cambian” afirmó.

Además, Rosero comentó que cuando se repiten las mismas acciones una y otra vez hace que se caiga en la monotonía. Para el doctor en el ámbito sexual hay tres características que no se deberían repetir:

Escenario

Horario

Lugar

“Mantener relaciones sexuales en las que se repiten constantemente las tres características son un detonante de la monotonía”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí: