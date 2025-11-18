Salud y algo másSalud y algo más

¿Se puede desarrollar asma siendo adulto? Epidemióloga despejó dudas

La médica epidemióloga Mónica Olmos conversó con Salud y Algo Más sobre el asma y sus diferentes etapas.

17:10

Imagen de referencia. Getty Images.

Este martes, 18 de noviembre, la médica epidemióloga Mónica Olmos pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para conversar sobre el asma y las posibilidades de desarrollar esta enfermedad en etapas de adultez.

¿Por qué aparece el asma?

De acuerdo con la experta, el asma es una enfermedad que puede tener tres componentes, siendo el alérgico más común; sin embargo, también existen las posibilidades de virus o bacterias.

¿El asma tiene cura?

Por otra parte, Olmo aseguró que el asma se puede tratar y mejorar, pero no tiene una cura, puesto que “puede aparecer más adelante”.

“La mejora más frecuente ocurre en la adolescencia debido al cambio fisiológico”, afirmó.

Diferencias entre asma y rinitis

La especialista recalcó que más allá de las diferencias, es importante entender que ambas enfermedades pueden coexistir.

Rinitis: síntomas nasales, inflamación

Asmas: dificultad para respirar, opresión torácica

¿Se puede desarrollar asma en los adultos?

Finalmente, Mónica Olmo confirmó que la proliferación de asma en adultos es más usual de lo que se puede llegar a creer, puesto que, “solamente el 18% de los pacientes con asma son niños, el resto son adultos. Estos pacientes puede que hayan desarrollado el asma desde la infancia o en la adultez”

Escuche la entrevista completa:

