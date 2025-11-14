¿Es recomendable tener relaciones sexuales en sitios poco convencionales? Esto dice un médico

En diálogo con Salud y Algo Más, el médico Germán González, especializado en ginecología y obstetricia, habló acerca de los lugares que la gente suele usar para tener relaciones sexuales fuera de su hogar.

Según el experto, estas experiencias riesgosas tienen un efecto, desde el punto de vista médico, porque se libera dopamina, que es el principal neurotransmisor del cerebro, que genera endorfinas.

“Cuando yo le meto un riesgo controlado, incremento la adrenalina y cuando es algo totalmente espontáneo, aumenta la conexión emocional y va a generar el recuerdo. Por eso es bueno llevarnos de ese tipo de recuerdos, pero obviamente debemos tener en cuenta los aspectos legales y médicos”, explicó.

Además, el experto dio algunas recomendaciones para aquellas personas que buscan mantener relaciones sexuales en lugares no convencionales: “En la playa (debemos) tener en cuenta que mi principal enemigo, aparte del sol, es la arena. La ciencia dice que la arena incrementa el riesgo de microabrasiones en pene y vagina. Además, el agua salada me va a alterar el pH y todo podría llegar a ser”.

Otra recomendación, que consideró la “regla de oro” para este tipo de experiencias, es que sean de poca duración: “Cortico, treinta segundos; es más el tema erótico de la maratón sexual”.

“¿Qué debería tener nuestro kit? Principalmente una botellita de agua limpia para limpiar el exceso de arena (…) aquí es donde tenemos que ir de compras por un lubricante de silicona, que es fantástico porque no se va a disolver con el sudor ni con el agua. Sirve para sitios como la playa, la piscina, el jacuzzi, la tina y hasta la ducha, si se quiere”, explicó.

