¿Cuál es el impacto que tiene en la vida sexual el consumo de medicamentos para perder peso?

Este viernes, 31 de octubre, el sexólogo Germán González habló en los micrófonos de Salud y Algo Más para detallar cómo se maneja la vida sexual cuando se consumen medicamentos para perder peso.

El doctor inició hablando sobre los medicamentos para perder peso.

Allí, dijo: “Nosotros sabemos que hay un gran auge en cuanto a ese tipo de medicamentos. Hoy en día casi que el concepto ha cambiado (...) hay una formulación casi que ejecutiva y coloquial”.

Posteriormente, explicó al detalle cómo es que estos medicamentos influyen en la vida sexual y mencionó lo que estos podrían causar en el líbido de las personas.

Escuche la entrevista completa a continuación:

