El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Estas son las posiciones sexuales más usadas por los colombianos, según sexólogo

Este viernes, 26 de septiembre, habló en las micrófonos de Salud y Algo Más, de W Radio, el sexólogo Germán González, quien se refirió a la variedad de posiciones sexuales que existen en el coito y las formas en las que se pueden practicar para disfrutar en plenidad ese momento.

Adicionalmente, el experto se refirió a las posturas sexuales que más usan los colombianos, haciendo un top 3 de estas mismas.

Lea más: ¿Cuáles son las posiciones sexuales que queman más calorías?

¿Cuáles son las posiciones sexuales que más practican los colombianos?

El sexólogo Germán González inició su intervención aclarando que, en materia de las posturas sexuales, “los colombianos, en general, somos mucho más clásicos que creativos”.

Le puede interesar Así podrá lograr las mejores posiciones sexuales, según el Doctor Germán González

Así, González reveló cuáles son las tres posiciones sexuales más usadas por los colombianos.

Primer puesto

“La posición más común implementada en Colombia es la del misionero", dijo. Sin embargo, resaltó que en este tipo de postura también se pueden usar juguetes sexuales como estimuladores con el fin que de que se varía en ese momento.

Segundo puesto

González reveló que la postura de “la cucharita es la segunda más frecuentemente utilizada en los colombianos”.

Dijo, además:“Es, incluso, la que yo recomiendo en pos partos, en embarazos y en pos quirúrgicos”.

Comentó que también “esta misma posición, pero de pie, puede incrementar la excitación”.

Tercer puesto

En el tercer y último puesto el sexólogo dijo que “la amazona o vaquera es la tercera más usada en colombia. En esta última la mujer puede elegir en qué ángulo entra el pene, puede dominar el control de la profundidad y la penetración”.

Por otro lado, el experto también dio menciones a otro tipo de posturas como el 69.

“El 69 tiene la particularidad de que no hay variedad, hay que utilizar juguetes u otras cosas para que sea efectivo”, comentó.

Lea también: ¿Posturas sexuales podrían revelar su tipo de personalidad? Sexólogo explica

Sobre la posición ‘en cuatro’ el sexologo mencionó que esta es una posición en la que la mujer casi no tiene dominio de la penetración y la intensidad.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Estas son las posiciones sexuales más usadas por los colombianos, según sexólogo 14:23 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: