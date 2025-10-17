El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Qué significa que una persona sea asexual? Experto explica que no es un trastorno

En diálogo con Salud y Algo Más, el médico Germán González, quien se especializa en ginecología, obstetricia, estética íntima y sexología, explicó qué es la asexualidad.

Según el experto, una persona asexual es aquella que nunca ha tenido un deseo o atracción sexual.

“Puede que una (persona) les guste, que tengan un vínculo romántico, emocional o de pareja para toda la vida, pero el tema de deseo no lo tienen despierto y no les genera estrés ni ningún tipo de problema. Viven su vida perfectamente normal”, explicó.

Además, el doctor González diferenció la asexualidad del deseo sexual hipoactivo, del cual explicó que existe cuando una persona era consciente de que antes lo tenía y ya no.

Así lo precisó: “Pasa cuando se está planificando con ciertos inyectables, subdérmicos u hormonas, o cuando sucede la lactancia o la menopausia (…) puede estar generando un problema tanto con la persona como con su pareja”.

¿La asexualidad se considera una enfermedad?

El doctor también explicó que la asexualidad, que ocurre tanto en mujeres como en hombres, no está contemplada en ningún compendio de diagnósticos psiquiátricos, por lo que no es una enfermedad.

“No es para entrar dentro de una medicalización o meterlo en un rango de enfermedades. (Una persona asexual) es común y corriente, solamente no tiene deseo sexual”, resumió.

Por eso, insistió en que es una condición completamente normal que “no es secundaria a un desorden metabólico, ni a una disfunción hormonal, ni a un tema endocrinológico”.

González también aclaró que, como las personas asexuales no tienen deseos o fantasías sexuales, la vida en pareja puede resultar compleja si la contraparte está acostumbrada a tener una relación erótica o una cercanía sexual.

Escuche esta entrevista en Salud y Algo Más:

