¿Qué esperar durante la recuperación postparto? Ginecólogo habla sobre dieta, lactancia y más
En Salud y Algo Más, el ginecólogo y obstetra Germán González habló acerca de la recuperación postparto.
23:20
Imagen de referencia de mamá y bebé recién nacido.
El ginecólogo y obstetra Germán González habló con Salud y Algo Más acerca de la recuperación de las mujeres que acaban de dar a luz a su bebé mediante parto vaginal.
En primer lugar, González aseguró que es importante que las madres tengan en cuenta que en el embarazo no es necesario “comer por dos”, pues es necesario tener control metabólico: “Una señora, de unos 30 años a 40 años, de unos 55 kg en adelante, debería aumentar alrededor de siete u ocho kilos para su primer embarazo, máximo 14 kg. Por ningún lado cuentan que son 2 kg por mes ni nada de eso”.
Así, en el posparto, el médico contó que es clave volver “a su mejor versión”, es decir, adoptar una dieta cetogénica o hipocalórica.
En cuanto a la lactancia, el ginecólogo explicó: “No se deja de ser buena mamá si se tiene un problema de lactancia. Los pediatras han recomendado darla de 6 meses a 2 años”.