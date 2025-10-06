El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Para los hombres es más saludable orinar sentados o de pie? Urólogo explica

En diálogo con Carolina Novoa para Salud y Algo Más, el doctor Luis Eduardo Salgado, médico especialista en urología oncológica, habló acerca del Antígeno Prostático Específico (APE), una proteína producida por la próstata que se encuentra en el líquido seminal y en pequeñas cantidades en la sangre.

En primer lugar, el urólogo Salgado se refirió a la importancia del examen de antígeno prostático específico (PSA, por sus siglas en inglés), el cual se encarga de medir los niveles de esta proteína en la sangre.

Al respecto, el urólogo aclaró que los niveles elevados de antígeno prostático no siempre significan cáncer, pues también puede tener que ver con una inflamación, con un crecimiento benigno e incluso por infecciones prostáticas.

“Es una señal de alerta que permite identificar a tiempo a los hombres que necesitan estudios adicionales como, por ejemplo, imágenes de la próstata o incluso biopsias. El antígeno en sí no es un diagnóstico, pero sí es un primer filtro valioso”, relató.

Sobre los rangos del antígeno prostático, el urólogo expresó que hay varios valores considerados normales: “Tradicionalmente, el valor de cuatro nanogramos de cilitro es estándar, en general es adecuado”.

Sin embargo, el urólogo aclaró que este valor no es completamente objetivo, pues “más que un valor per se, un valor objetivo al decir si un número está bien o no, el mensaje debe ser a consultar a tiempo y mirar si en la familia se tienen esos antecedentes”.

¿Para los hombres es más saludable orinar sentados o de pie?

Sobre si un hombre debe orinar sentado o no, y si esto afecta esto la vejiga o la próstata, el urólogo aclaró que, en hombres con síntomas urinarios –problemas o dificultades para orinar o una próstata agrandada–, orinar sentado puede llegar a mejorar el vaciamiento de la vejiga.

“Eso significa menor residuo posmiccional, es decir, la cantidad de orina que queda en vejiga y favorecer un mejor flujo urinario”, precisó.

No obstante, el médico aclaró que, en hombres sanos, “no hay una diferencia significativa entre orinar de pie o sentado”.

“Todas las guías clínicas internacionales o nacionales no hacen ninguna recomendación formal porque la evidencia aún es bastante limitada y no cambian los desenlaces clínicos”, explicó.

Escuche esta entrevista en Salud y Algo Más:

