¿Cómo han evolucionado los tratamientos contra la leucemia? Especialista explicó

El médico internista hematólogo, Leonardo Bautista Toloza, estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más, este lunes 22 de septiembre, para hablar sobre la leucemia mieloide.

Según el especialista este es un cáncer transitable, pues en los últimos años se ha avanzado de manera significativa el pronóstico de la enfermedad.

Explica también que existen cuatro tipos de esta enfermedad, la leucemia mieloide aguda, la mieloide crónica, la linfocítica aguda y la linfocítica crónica.

¿Cuáles son los tratamientos?

Bautista explica, que actualmente “hay un sin fin de investigaciones” que han ayudado al desarrollo de regímenes menos agresivos con inmunoterapias, tratamientos profilácticos y otras opciones.

Las agudas, que son las presentadas niños, los tratamientos son de mejor prognosis, por lo que en muchos casos no es necesario un trasplante de médula ósea.

En las leucemias crónicas son un poco más complejas, pues un trasplante no es tan fácil de conseguir; sin embargo, se sabe cuál es el punto de partida, por lo que se programan tratamientos a largo plazo, junto con las terapias target (blanco) que ayudan a no tener que recurrir a quimio o radioterapias que pueden perjudicar la calidad de su vida.

¿La leucemia es hereditaria?

El médico explica que sí puede existir una predisposición genética, pero esto es la minoría.

La mayoría de casos es adquirida, se da por exposición a elementos como la radiación, sustancias químicas o tratamientos médicos anteriores.

Escuche la entrevista completa:

