¿Qué impacto tiene el narcisismo en un proceso de divorcio? Abogado y psicólogo explica

Este jueves, 18 de septiembre, habló en los micrófonos de Salud y Algo Más el abogado y psicólogo Diego Plazas, quien además es especialista en derecho de familia, se refirió a las personas narcisistas y el efecto que este causa dentro de su entorno social, como su familia, especialmente en procesos como los divorcios.

“Nosotros debemos tener en cuenta que el narcisismo es un trastorno de la personalidad y que, actualmente, hay un manual de diagnóstico que nos menciona cuáles son las características”, expresó el experto en su primera intervención.

Adicionalmente, dio nueve acciones o características que pueden llegar a tener las personas que son narcisitas:

Tienen “sentimientos de grandeza y prepotencia. Es una persona que se cree superior y que cree que es el único que puede tener belleza, poder, etc. Además, es alguien con una necesidad excesiva de admiración y que muestra un sentimiento de privilegio”.

¿Qué hacen las personas narcisistas cuando se enfrentan a un divorcio?

Por otro lado, el experto explicó el impacto que causa el narcisismo en un proceso de divorcio.

Plazas dijo que las personas con este trastorno de personalidad “prolongan los procesos de derecho de familia o el litigio, como se le conoce. Alargan los procesos lo que más se pueda para acabar tanto financieramente como emocionalmente a la otra persona”.

Agregó que “estas personas, más del 50% al 70% son hombres, y ellos tienden a emplear esta situación, la prolongación”.

“Emplean falsas acusaciones. Tratan de hacerse las víctimas, sabiendo que ellos son los que han generado las situaciones o las conductas. Esto se evidencia en las infidelidades, en los abusos, e incluso, en la violencia intrafamiliar”.

Así, recalcó que en estos casos los narcisistas “tiran la piedra, pero esconden la mano”.

Comentó que los individuos también “abusan del sistema legal o judicial, como alargan el proceso, cada que pueden interponen un recurso o apelación para alargar lo más que se pueda”.

Otro aspecto curioso es que, según el abogado y psicólogo, los narcisistas suelen buscar “personas similares que los representen, ahí hay otro problema y es cuando el abogado también es narcisista”.

Finalmente, concluyó diciendo: “Uno no sabe con quién se casa hasta que se divorcia”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

