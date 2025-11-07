¿Qué es la demisexualidad? Sexólogo resolvió dudas

Este viernes, 7 de noviembre, el sexólogo y ginecólogo Germán González pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar sobre la demisexualidad.

De acuerdo con el especialista, la demisexualidad no implica represión ni está necesariamente ligada al amor romántico: “Se trata de una conexión emocional muy fuerte, no de una limitación afectiva”, señaló.

González también aclaró que no es lo mismo ser demisexual qué asexual, pues mientras la asexualidad describe la falta de atracción sexual, la demisexualidad requiere un lazo emocional previo para que esta aparezca.

“El Ace Community Survey ha mostrado que las personas demisexuales no son lo mismo que las asexuales, y que aún falta investigación sobre cómo diagnosticar o comprender estas orientaciones”, añadió.

Finalmente, el sexologo aseguró que aunque no hay suficiente evidencia científica, algunos estudios han encontrado que las personas demisexuales podrían tener una mayor tendencia a la depresión.

Escuche la entrevista completa: