“Es el cáncer del alma”: Lorena Rodríguez, mujer que se operó contra la depresión

“Es el cáncer del alma”: Lorena Rodriguez, mujer que se operó contra la depresión

En Mujeres W, Lorena Rodríguez comentó acerca de cómo comenzaron los síntomas de su actual trastorno y cómo hasta el día de hoy ha luchado contra ello.

Sus primeros indicios aparecieron en su adolescencia, después de haber superado un TCA, lo cual, más allá de superarlo, significó el inicio de la etapa marcada por la depresión y la soledad.

“Es cómo el cáncer del alma, una tonelada de peso encima que te desconecta de todo lo que antes amabas”, contó.

Con el tiempo, el diagnóstico de Rodríguez fue más claro, un trastorno mixto ansioso-depresivo resistente.

Inició muchos tratamientos y terapias, pero también tuvo que sumar la incomprensión de la gente: “Cuando decía que estaba deprimida, muchos respondían ‘Camine, comamos un helado’. No entienden que es una enfermedad real, no un estado de ánimo pasajero.”

Estuvo más de 15 años intentando superar su trastorno con fármacos y terapias, pero tras no poder hacerlo, contactó con su médico con el fin de operarse, específicamente en abril de 2025, una cirugía que, según ella, fue larga y que estuvo despierta en algunas fases de esta. “Escuchaba el taladro en mi cráneo, pero no sentí dolor. Lo increíble fue que durante la operación desaparecieron el nudo en la garganta y esa bola de angustia en el abdomen. Fue como respirar de nuevo”, relató.

Esta cirugía tiene una fase de espera de 2 años antes de tomar nuevas medidas, y desde abril, Lorena ya ha experimentado cambios en su salud mental, aunque el miedo a una recaída sigue siendo latente.

Doctor William Contreras

El neurocirujano William Contreras, explicó en la misma emisión que la depresión tiene tanto una base química como física. “Hay áreas del cerebro que se apagan. Nuestro trabajo es identificar esos circuitos y reactivarlos con impulsos eléctricos, como si encendiéramos la luz en una ciudad”, explicó.

Contreras recalcó que la cirugía solo se aplica en casos severos y resistentes, cuando los pacientes ya han probado medicamentos y terapias por varios años sin conseguir mejorar. “No todo el que está triste está deprimido. La depresión es una enfermedad crónica que pueda durar años, causar discapacidad y en algunos casos requerir intervenciones avanzadas como esta”, señaló.

