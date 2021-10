Día sin IVA: los productos se pueden agotar o subir de precios, dice Fenalco

Los comerciantes se comprometieron a no subir los precios de los productos antes de los días sin IVA (ahorro del 19 por ciento de este impuesto), que recordemos, se realizarán el 28 de octubre, el 19 de noviembre y el 3 de diciembre.

Sin embargo, la ministra de Comercio, María Ximena Lombana, y el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, revelaron que esta vez no hay la disponibilidad de inventario que había antes de la pandemia, por la crisis de contenedores a nivel mundial que impide la importación normal.

Por eso, anunciaron que los colombianos podrían encontrar alguna escasez de productos y precios altos, pues varios productos entraron al país hace tres meses cuando el dólar estuvo alrededor de los $4.000. Por ejemplo, esto se reflejaría en categorías como tecnología, electrodomésticos y artículos deportivos, que normalmente son bienes importados.

Ante esto, los comerciantes deben ir informando la posibilidad de que se agoten algunos productos.

Por otro lado, los comerciantes acordaron extender las horas de funcionamiento de los establecimientos, pero no habrá un horario unificado. Según dijo el gremio el 44 por ciento de los establecimientos abrirá desde las 7:00 A.M, un 38 por ciento mantendrá sus horarios normales y un 7 por ciento está dispuesto a abrir desde las 5:00 A.M. Y frente a la hora de cierre, el 69 por ciento de los comercios cerrará más tarde para atender a más clientes.

Recordemos que en estas jornadas se podrá comprar vestuario, electrodomésticos, computadores, equipos de comunicaciones, elementos deportivos, juguetes y juegos, útiles escolares y bienes e insumos para el sector agropecuario.

Fenalco estima que este año tendrán ventas por 18 billones de pesos en los tres días sin IVA. El año pasado tuvieron ventas por 13.9 billones de pesos.