El Índice de Confianza del Consumidor medido por el Dane, mejoró en septiembre

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el Indicador de Confianza del Consumidor en septiembre se ubicó en 37,7%, cifra que mostró una mejoría frente a los resultados de agosto y julio, cuando se ubicó respectivamente en 35,9% y 35,0%.



Ante el escenario, el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, manifestó que, “el resultado de 37,7 puntos en el Indicador de Confianza del Consumidor es el más alto de todas las rondas que nosotros hemos desarrollado. Estamos viendo una mejora mucho más importante para los hombres que para las mujeres en el caso de la comparación anual”.



Seguido a esto, el Dane expuso que el 39,9% de las personas jefes de hogar y sus cónyuges en las 23 ciudades y áreas metropolitanas afirmaron en septiembre que la situación económica de sus hogares era peor en comparación con la vivida 12 meses atrás y para el 43,6% era igual. Al mismo tiempo, para el 41,6% la situación económica del hogar será igual dentro de 12 meses, mientras que para el 16,5% será peor.

Al preguntar por la situación económica del país, en septiembre de 2021, el informe expuso que 56,7% de los y las jefes de hogar confirmó que era peor con respecto a la vivida en el mismo mes del año anterior y para 10,2% era mucho peor. De la misma forma, 41,6% manifestó que dicha situación será igual dentro de 12 meses y 16,5% dijo que será peor.



Por otra parte, el 64,0% de los y las jefes de hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas sostuvo que en septiembre de 2021 no tenía mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., en comparación con la situación económica de hace 12 meses; el 31,9% tenía las mismas posibilidades y el 4,1% sí tenía mayores posibilidades de realizar estas compras.



Así mismo, el 78,8% dijo que tenía menores posibilidades de que él o ella, o alguno de los integrantes del hogar, realizara compras de muebles, televisor, lavadora, u otros aparatos electrónicos; el 20,1% confirmó que tenía iguales posibilidades que un año atrás y el 1,0% sostuvo que tenía mayores posibilidades de hacer este tipo de compras.



También se expuso que en las 23 ciudades y áreas metropolitanas, el 78,1% de los y las jefes de hogar y sus cónyuges manifestó que no tenía posibilidades de ahorrar parte de sus ingresos, y el 9,7% dijo que no tenía ingresos.

Al revisar el Indicador de Confianza del Consumidor, el Dane expuso que en el trimestre julio – septiembre de 2021, Cúcuta, Santa Marta, Cali y Bucaramanga fueron las ciudades con mayor confianza del consumidor con 43,4 puntos, 42, 41,7 y 41,1 respectivamente.



Por su parte, Popayán, Bogotá, Barranquilla y Sincelejo registraron los niveles de confianza más bajos entre las 23 ciudades con 32 puntos, 32,1, 33,1 y 33,3 respectivamente.