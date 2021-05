¿Es posible salir de Datacrédito sin pagar?

Si usted ha incumplido con sus obligaciones financieras, al punto en que su nombre y comportamiento aparecen reportados ante las centrales de riesgo que procesan la información de su estado frente a entidades que otorgan créditos (financieras, cooperativas, almacenes o empresas), es importante que quede a paz y salvo para limpiar su historial y poder adquirir nuevos créditos en el futuro o, incluso, encontrar trabajo.

Una de las formas de saldar la deuda y salir de centrales de riesgo es, naturalmente, cancelando la totalidad del monto adeudado. Sin embargo, existen personas que no cuentan con los recursos suficientes para ello, por lo que hay alternativas relacionadas para subsanar la deuda.

Recomendamos:

En primer lugar, es importante que usted tenga en cuenta que, una vez se realiza la extinción de la obligación de una deuda (ya sea pagándola o cuando esta se extingue), el reporte negativo en las centrales de riesgo no desaparece inmediatamente.

Según contempla la Ley 1266 de 2008, el dato negativo durará el doble del tiempo que el deudor estuvo en mora. Esto quiere decir que, por ejemplo, si usted estuvo en deuda por seis meses, usted estará 12 meses reportado aún después de hacer el pago o cuando se extinga la obligación, antes de desaparecer por completo.

Un consejo que brindan expertos en finanzas es no permitir que la deuda crezca desmesuradamente. Por ello, es importante que, si usted se ve dificultades para pagar una deuda, la mejor alternativa es buscar un refinanciamiento o acuerdo con su acreedor antes de incurrir en el incumplimiento. Los acuerdos de pago, así como los plazos, le evitan tener que pagar mucho más de lo que debe por cuenta de los intereses.

Entonces, en caso de que usted no tenga cómo pagar la deuda, existe la prescripción extintiva de la obligación: es decir, esperar al vencimiento, ya que los reportes en Datacrédito tienen caducidad. No obstante, esta figura implica una espera entre cinco y diez años antes de eliminarse automáticamente. De esta manera, su historial quedará limpio, ya no estará reportado y podrá pedir créditos nuevamente.