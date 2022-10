Polo Democrático pidió al Gobierno retirar la Reforma Tributaria

El senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, pidió al Gobierno retirar el proyecto de la Reforma Tributaria.



De acuerdo con el congresista, en 15 días no se alcanzan a votar los 140 artículos que tiene el proyecto y, para el parlamentario, esto sería irresponsable.



Según Robledo, vocero de la colectividad, la ponencia fue redactada faltando a la división de poderes establecidos, debido a que fue planteada con el beneplácito del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas y no se tuvieron en cuenta otras corrientes políticas.



Además, considera que la reforma Tributaria no alcanzará a financiar al Sena y el Bienestar Familiar.



Por otro lado, se radicará una proposición que aplace el proyecto para que este sea votado en la próxima legislatura.



Sin embargo, la votación del proyecto quedó aplazada para este jueves 29 de noviembre.