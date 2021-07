Reforma tributaria propone sobretasa de 3 puntos porcentuales al sector financiero

Redacción: María Kamila Correa y María Camila Suárez

El Gobierno Nacional reveló que en la nueva reforma tributaria el descuento del ICA quedará en el 50%, disminuyendo la tarifa de tributación de las empresas sin afectar los ingresos de las entidades territoriales.



La tarifa de renta para empresas subirá al 35% y la sobretasa al sector financiero será de 3 puntos porcentuales hasta el 2025.



En cuanto a la austeridad, se van a restringir los cambios en la planta de personal del Ejecutivo y se congelarán las vacantes, al tiempo que se buscará un 50% de ahorro en el gasto de viáticos, papelería, vehículos y combustibles en un periodo de 10 años.



Igualmente, se racionalizarán los esquemas de seguridad y se hará un control a los contratos de prestación de servicios.

“Los populistas y los demagogos muchas veces les ofrecen a los países las cosas fáciles pero nunca cuentan de dónde salen los recursos. Hoy tenemos que hacer un reconocimiento grande y es que el proyecto que se ha construido con este consenso no sería posible si no tuviéramos acá la solidaridad, la generosidad y el sentimiento de colaboración del sector privado”, dijo el presidente Iván Duque.



El proyecto de ley también señala que se expedirá el RUT de los evasores que no cuentan con este registro y que, además, les llegará la declaración de renta tal como les llega el predial.



Otro de los puntos señala que se harán hasta tres días sin IVA al año para reactivar las compras electrónicas y que 200.000 familias serán incluidas en el programa de Ingreso Solidario.

Por su parte, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, manifestó que "logramos articular una propuesta de recaudo de $15,2 billones y que con estos recursos podremos tener la oportunidad de responder a necesidades sociales, con algo muy importante: sin afectar a las clases vulnerables ni a las clases medias".



Además, reiteró que el proyecto de Inversión Social no ampliará la base gravable de renta de personas naturales, no tocará el IVA ni las pensiones y que, por el contrario, se hará un gran esfuerzo en materia de austeridad y de lucha contra la evasión.



"En esta iniciativa nos estamos comprometiendo con una política de austeridad que representa entre el 15% y el 20% del recaudo total. La austeridad y la evasión fiscal representarán el 40% del recaudo del proyecto", señaló.



El evento fue acompañado por distintos gremios económicos, quienes expresaron su respaldo a la iniciativa.



“Esperamos que en el Congreso estos planteamientos que se han hecho de una propuesta simple, de pocos artículos, sean avalados reiterando que es una iniciativa de consensos”, dijo Julián Domínguez, presidente del Consejo Gremial.