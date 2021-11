Avalancha humana deja 8 muertos y 23 heridos tras concierto de Travis Scott

Las autoridades de Texas investigan este sábado la tragedia ocurrida la víspera en un gigantesco concierto de rap, en el que murieron ocho personas y al menos 17 resultaron heridas.

Alrededor de 50.000 personas estaban reunidas en el NRG Park de Houston el viernes por la noche cuando la multitud comenzó a empujar hacia el escenario mientras el artista Travis Scott actuaba, lo que desencadenó escenas caóticas.

"Vi a personas saltar las barreras y no podían respirar, fue horrible", dijo el sábado a la AFP Gavyn Flores, que asistió al concierto de Scott y estuvo cerca de una barricada sin poder moverse durante horas. "Las personas intentaban salir pero no se podían mover", detalló el joven de 18 años.

El responsable de los bomberos de Houston, Samuel Peña, dijo en una rueda de prensa que "la multitud comenzó a golparse en la parte delantera del escenario. Esto creó un movimiento de pánico que provocó que hubiera gente herida". Ocho personas murieron y entre 17 y 23 resultaron heridas, indicó el alcalde de Houston, Sylvester Turner. Turner declaró a CNN que las autoridades están viendo imágenes de video, hablando con testigos, los organizadores del concierto y personas que fueron hospitalizadas. "Estamos analizando todo", señaló.

Houston es habitualmente sede de grandes conciertos, dijo, pero "nunca había habido algo como esto". Más de 300 personas fueron tratadas en el lugar por heridas leves en la primera noche del Festival Astroworld de dos días, que Scott ayudó a organizar, dijeron las autoridades.

Scott detuvo su acto varias veces cuando vio a los fanáticos angustiados cerca del escenario, informó el Houston Chronicle, un medio local. Los sobrevivientes describieron caóticas escenas, con personas aplastadas y otras luchando por respirar. "Las personas eran empujadas, pisoteadas, y cuando luché para salir de ahí, vi a personas en el suelo", dijo a la AFP Logan Morris, un residente de Dallas que asistió al show. "Estoy absolutamente devastado por lo que sucedió anoche", tuiteó Scott el sábado.

"Mis oraciones están con las familias y todos aquellos afectados por lo que sucedió en el Festival Astroworld". Más de 360 policías y 240 guardias de seguridad estuvieron presentes para el festival. Una funcionaria del condado de Harris, Lina Hidalgo, dijo que fue "una noche extremadamente trágica". "Tenemos el corazón roto, la gente va a estos eventos para pasar un buen rato, para hacer recuerdos", agregó. La policía de Houston dijo que los hechos se desarrollaron rápidamente.

"En el transcurso de solo unos minutos, de repente, varias personas experimentaron algún tipo de paro cardíaco", dijo el subjefe de policía Larry Satterwhite. Videos que circularon por las redes sociales muestran a paramédicos resucitando a gente desmayada mientras el concierto continuaba.

Otras imágenes posteadas en las redes sociales mostraban a decenas de personas abalanzándose sobre las puertas, mientras los guardias de seguridad se ven incapaces de contener el flujo. También se puede ver a varias personas cayendo, derribando los detectores de metales de la entrada del estadio, aunque no está claro si ese incidente está relacionado con las muertes.

All you need to know: Travis Scott's Astroworld music festival mass casualty incident:



* 8 dead

* 300 were treated

* Dozens rushed to Houston hospital

* 11 were in cardiac arrest

* Concert victims include 10 years old

* Saturday event canceled



VIDEOS: https://t.co/jupLll5j7L pic.twitter.com/ye0nIPMaNj