Biden dice que perseguirán a los responsables del ataque mortal en Kabul

El presidente Joe Biden dijo sentirse indignado por los ataques en Kabul. Aseguró que EE.UU. quedó destrozado con la pérdida de sus militares y que tiene una obligación con las familias de los héroes, una obligación que durará para siempre.

A los perpetradores de estos atentados les juró que no lo olvidarán y que no lo perdonarán. “Vamos a perseguirles y vamos a hacerles pagar. Defenderemos los intereses”.

El presidente dijo este jueves que Estados Unidos llevaría a cabo sus planes de retirar sus tropas de Afganistán a finales de mes, después de los bombardeos que mataron a una decena de estadounidenses y que se desarrollarán planes para que ataquen las bases de ISIS-K. "No van a ganar".

"Podemos y debemos completar esta misión y lo haremos", dijo Biden en comentarios preparados desde la Sala Este de la Casa Blanca. "Y eso es lo que les he ordenado que hagan. No nos disuadirán los terroristas. No dejaremos que detengan nuestra misión. Continuaremos la evacuación".