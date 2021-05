Bombardeos de Israel matan a 42 personas en Gaza

Israel bombardeaba con profusión en la madrugada del lunes la Franja de Gaza, donde murieron el domingo al menos 42 palestinos, entre ellos numerosos menores, en la jornada más sangrienta desde el inicio de la espiral de violencia, mientras la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU acabó sin avances.

En unos minutos, la aviación israelí realizó decenas de bombardeos en el enclave, provocando cortes de electricidad, constataron periodistas de la AFP.

En un breve comunicado, la aviación israelí informó que sus "aviones de caza" estaban bombardeando "objetivos terroristas" en Gaza.

the area in gaza that the israeli warplanes bombed is very close to the al shifa hospital and where the electricity supplier is located.. may god protect the palestinians#GazaUnderAttak #IsraelTerrorism #GazaUnderAttackk pic.twitter.com/DChKNUGvcW