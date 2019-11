Cómo era la vida del Alemania del Este antes de la caída del Muro de Berlín

En diálogo con W Radio, Reiner Shor, ex habitante de Alemania del Este, aseguró que él "era muy joven cuando se presentó la caída del Muro de Berlín y desde ese momento todo cambió para mí".

Shor aseguró que, aunque en "Alemania del Este llevaba una vida normal", "había elementos distintos, uno no podía hablar de política, la economía era muy mala" y resaltó que pensar cruzar el muro no era imposible, "tenía condiciones".

"Una persona que vivía en el Este y quería cruzar debía ser mayo de 60 años, o saltar el muro, pero los soldados del lugar tenían la orden de disparar a quien pasara ilegalmente", resaltó Reiner Shor, ex habitante de Alemania del Este.

Shor confirmó que "en el Alemania del Este no se aguantaba hambre, pero no eran productos de calidad, no podíamos conseguir algunas frutas (Piña, manzano)" y para ellos era un contraste muy fuerte, porque la señal de televisión que tenían era la que venía del Alemania del Oeste, entonces veían todos los productos que ellos consumian, "veíamos los comerciales de los alimentos de ellos y eran mejores".

Shore añadió que " no esperaba que tumbaran el Muro de Berlín, las últimas palabras que había oído sobre el tema era que tenía que esperar cerca de 100 años". Reiner Shor confirmó que "aunque no encontré las luces que me había imaginado de la Alemania del Oeste, cuando crucé, experimenté una de los mejores momentos de mi vida".