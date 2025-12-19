“Ya me dijeron que podía seguir trabajando acá”: Geraldine Suárez, vendedora informal de la zona T

Desde la Alcaldía de Bogotá, se vienen adelantando varios operativos para levantar puestos de venta ambulante en el espacio público y, tras uno de estos operativos, realizados en la esquina del centro comercial Andino, surgió una polémica en la capital.

Esto se dio luego de que la concejal del Nuevo Liberalismo, Cristina Calderón, asegurara a través de sus redes sociales: “de la mano con la Alcaldía de Chapinero, estamos recuperando el espacio público en la esquina de Zara (...) Un paso más para poner orden en la ciudad y recuperar los andenes”.

No obstante, en dicha publicación se ve Geraldine Suárez, a una vendedora informal del sector, por lo que de inmediato se abrió el debate. Ante esta situación, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, se pronunció, mencionando: “hoy estamos en comunicación con ella, le vamos a ofrecer ayuda económica”, pues es un suceso del que se está hablando en toda la ciudad.

Por ese motivo, este 18 de diciembre, desde W Sin Carreta contactamos a Geraldine Suárez, quien indicó que, aunque es auxiliar de enfermería, no ha podido conseguir un empleo formal, por lo que se dedica a vender productos navideños en esta zona de Bogotá.

Asimismo, indicó que intentó obtener en varias ocasiones la certificación para poder trabajar: “No fue solo ese día, fue en varias oportunidades que había pasado lo mismo. Yo me acerqué al IPES a que me hicieran una certificación como vendedora informal, pero me dijeron que debía esperar hasta febrero para hacer el trámite”. No obstante, reveló que, tras esta polémica, ya le expidieron su certificado, por lo que ya tiene el aval para seguir trabajando allí.