Queremos organizar el espacio público: secretario de Gobierno de Bogotá tras operativo en la zona T

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, se refirió al polémico operativo donde una mujer, vendedora informal, es retirada de la zona T, en el norte de la capital.

“Lo que hace la Alcaldía de Chapinero, que está previamente ahí, es decirle, en esta zona, que es una zona recuperada, por favor no se haga, y la mueven o le piden moverse a un lugar distinto. La señora es hija de un vendedor de la zona. En ese sentido, ella accede a moverse. Hoy estamos en comunicación con ella, le vamos a ofrecer ayuda de carácter económica”, dijo el secretario.

Quintero aseguró que todos los acercamientos y operativos a vendedores informales se hacen bajo la premisa del respeto por la persona y por la dignidad. De igual forma, el alto funcionario insistió en que la Alcaldía quiere recuperar el espacio público en la ciudad.

“Definitivamente, hay un desorden y nosotros tenemos dos puntos de análisis. Uno, que se generen riesgos, por aglomeración, o porque, por ejemplo, si hay un hidrante en el espacio público, podamos acceder a él para solventar una situación más compleja, en caso de que haya un incendio, o algo así. Y lo segundo, recuperar esos espacios de la ciudad en donde queremos que la ciudadanía pueda disfrutar”, concluyó.

